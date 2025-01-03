У парламенті Фінляндії обговорили підозріле пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці

Комітети з оборони та із закордонних справ парламенту Фінляндії збиралися для обговорення інцидентів з пошкодженням підводних кабелів зв’язку і ЛЕП у Фінській затоці, винуватцем якого вважають танкер з "тіньового флоту" Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Комітети із закордонних справ і оборони фінського парламенту 3 січня провели засідання, де заслухали представників служб та обговорили ситуацію із пошкодженням підводних кабелів у Фінській затоці, в якому підозрюють танкер Eagle S.

Очільник комітету із закордонних справ Йоханнес Коскінен розповів, що депутати заслухали представників низки відомств щодо обставин подій та руху розслідування.

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"Ми також багато говорили про те, що потрібно зробити у майбутньому – у практичних кроках і законодавстві – для запобігання екологічним катастофам і потенційним диверсіям у контексті діяльності "тіньового флоту", – зазначив він.

Коскінен додав, що конкретних пропозицій поки не обговорюють.

Очільник комітету з питань оборони Юкка Копра наголосив, що найбільшою загрозою від "тіньового флоту" є ризик аварії з розливом нафти, такий випадок у Фінській затоці був би масштабною екологічною катастрофою.

Він додав, що оцінює "на відмінно" реакцію усіх фінських органів на різдвяний інцидент. "Хід подій засвідчив, що у нас добре працюють відповідні органи і ми здатні діяти у таких ситуаціях", – зазначив Копра.

Заступник голови комітету Мікко Савола назвав проблемою те, що розташування багатьох елементів критичної інфраструктури Фінляндії є легкодоступною інформацією і такий підхід "надто наївний".

Нагадаємо, танкер Eagle S, який вважають частиною російського "тіньового флоту" і підозрюють у пошкодженні кабелів у Фінській затоці 25 грудня, стоїть в одній з гаваней біля міста Порвоо.

У четвер на танкері тривала інспекція Агентства транспорту і зв’язку Traficom, у п’ятницю вона продовжиться. На борту залишаються представники фінських правоохоронних органів.

Кількість членів екіпажу, які опинилися під підозрою, сягнула восьми.

Детальніше про різдвяний інцидент з обірваними кабелями й ЛЕП у Фінській затоці читайте у статті Російська війна йде під воду.