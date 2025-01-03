У парламенті Фінляндії обговорили підозріле пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці
Комітети з оборони та із закордонних справ парламенту Фінляндії збиралися для обговорення інцидентів з пошкодженням підводних кабелів зв’язку і ЛЕП у Фінській затоці, винуватцем якого вважають танкер з "тіньового флоту" Росії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.
Комітети із закордонних справ і оборони фінського парламенту 3 січня провели засідання, де заслухали представників служб та обговорили ситуацію із пошкодженням підводних кабелів у Фінській затоці, в якому підозрюють танкер Eagle S.
Очільник комітету із закордонних справ Йоханнес Коскінен розповів, що депутати заслухали представників низки відомств щодо обставин подій та руху розслідування.
"Ми також багато говорили про те, що потрібно зробити у майбутньому – у практичних кроках і законодавстві – для запобігання екологічним катастофам і потенційним диверсіям у контексті діяльності "тіньового флоту", – зазначив він.
Коскінен додав, що конкретних пропозицій поки не обговорюють.
Очільник комітету з питань оборони Юкка Копра наголосив, що найбільшою загрозою від "тіньового флоту" є ризик аварії з розливом нафти, такий випадок у Фінській затоці був би масштабною екологічною катастрофою.
Він додав, що оцінює "на відмінно" реакцію усіх фінських органів на різдвяний інцидент. "Хід подій засвідчив, що у нас добре працюють відповідні органи і ми здатні діяти у таких ситуаціях", – зазначив Копра.
Заступник голови комітету Мікко Савола назвав проблемою те, що розташування багатьох елементів критичної інфраструктури Фінляндії є легкодоступною інформацією і такий підхід "надто наївний".
Нагадаємо, танкер Eagle S, який вважають частиною російського "тіньового флоту" і підозрюють у пошкодженні кабелів у Фінській затоці 25 грудня, стоїть в одній з гаваней біля міста Порвоо.
У четвер на танкері тривала інспекція Агентства транспорту і зв’язку Traficom, у п’ятницю вона продовжиться. На борту залишаються представники фінських правоохоронних органів.
Кількість членів екіпажу, які опинилися під підозрою, сягнула восьми.
Детальніше про різдвяний інцидент з обірваними кабелями й ЛЕП у Фінській затоці читайте у статті Російська війна йде під воду.