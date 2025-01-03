В парламенте Финляндии обсудили подозрительное повреждение подводных кабелей

Комитеты по обороне и по иностранным делам парламента Финляндии собирались для обсуждения инцидентов с повреждением подводных кабелей связи и ЛЭП в Финском заливе, виновником которого считают танкер, вероятно входящий в "теневой флот" России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Комитеты по иностранным делам и обороне финского парламента 3 января провели заседание, где заслушали представителей служб и обсудили ситуацию с повреждением подводных кабелей в Финском заливе, в котором подозревают танкер Eagle S.

Глава комитета по иностранным делам Йоханнес Коскинен рассказал, что депутаты заслушали представителей ряда ведомств относительно обстоятельств событий и движения расследования.

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"Мы также много говорили о том, что нужно сделать в будущем – в практических шагах и законодательстве – для предотвращения экологических катастоф и потенциальных диверсий в контексте деятельности "теневого флота", – отметил он.

Коскинен добавил, что конкретные предложения пока не обсуждаются.

Глава комитета по вопросам обороны Юкка Копра подчеркнул, что наибольшей угрозой от "теневого флота" является риск аварии с разливом нефти, такой случай в Финском заливе был бы масштабной экологической катастрофой.

Он добавил, что оценивает "на отлично" реакцию всех финских органов на рождественский инцидент. "Ход событий показал, что у нас хорошо работают соответствующие органы и мы способны действовать в таких ситуациях", – отметил Копра.

Заместитель председателя комитета Микко Савола назвал проблемой то, что расположение многих элементов критической инфраструктуры Финляндии является легкодоступной информацией и такой подход "слишком наивный".

Напомним, танкер Eagle S, который считают частью российского "теневого флота" и подозревают в повреждении кабелей в Финском заливе 25 декабря, стоит в одной из гаваней возле города Порвоо.

В четверг на танкере продолжалась инспекция Агентства транспорта и связи Traficom, в пятницу она продолжится. На борту остаются представители финских правоохранительных органов.

Количество членов экипажа, оказавшихся под подозрением, достигло восьми.

Подробнее о рождественском инциденте с оборванными кабелями и ЛЭП в Финском заливе читайте в статье Российская война уходит под воду.