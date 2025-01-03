Британська розвідка прогнозує подальші труднощі для економіки РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала стан російської економіки на тлі рішення Центрального банку РФ зберегти ключову ставку на рівні 21%.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка нагадує, що на засіданні 20 грудня Центробанк РФ вирішив зберегти ключову ставку на рівні 21%, а на попередньому засіданні у жовтні – підняв з 19% до 21% – найвищого показника з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначає британська розвідка, російський бізнес дедалі частіше критикує високі відсоткові ставки, проте інфляційний тиск, імовірно, посилюється частково через нещодавнє зниження курсу рубля.

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У листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого курсу відносно долара США з часів вторгнення на Україну в 2020 році (до 114 за долар США).

У відомстві пов’язують падіння рубля з оголошенням санкцій проти Газпромбанку, після була опублікована економічна статистику, яка свідчить про триваючий перегрів російської економіки. У відповідь на це ЦБ РФ оголосив про припинення купівлі іноземної валюти до 2025 року.

Однак курс рубля залишався близько 100 до долара до 20 грудня 2024 року, що призвело до широких очікувань ринку щодо чергового підвищення ключової ставки.

"Рішення ЦБ РФ утримувати відсоткові ставки на поточному рівні, найімовірніше, посилить дисбаланс в економіці через інфляційні наслідки зниження курсу рубля, брак робочої сили та високі державні витрати", – резюмували в огляді.

Наприкінці грудня британська розвідка проаналізувала нову російську законодавчу ініціативу, згідно з якою військовослужбовцям, які підписали контракт після 1 грудня 2024, буде списаний борг по кредиту.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка аналізувала зміну тактики ракетних ударів РФ по Україні.