Британская разведка прогнозирует дальнейшие трудности для экономики РФ

Разведка Великобритании проанализировала состояние российской экономики на фоне решения Центрального банка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Разведка напоминает, что на заседании 20 декабря Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, а на предыдущем заседании в октябре – поднял с 19% до 21% – самого высокого показателя с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Как отмечает британская разведка, российский бизнес все чаще критикует высокие процентные ставки, однако инфляционное давление, вероятно, усиливается частично из-за недавнего снижения курса рубля.

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В ноябре 2024 года рубль обесценился до самого низкого курса по отношению к доллару США со времен вторжения на Украину в 2020 году (до 114 за доллар США).

В ведомстве связывают падение рубля с объявлением санкций против Газпромбанка, после была опубликована экономическая статистику, свидетельствующая о продолжающемся перегреве российской экономики. В ответ на это ЦБ РФ объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года.

Однако курс рубля оставался около 100 к доллару до 20 декабря 2024 года, что привело к широким ожиданиям рынка относительно очередного повышения ключевой ставки.

"Решение ЦБ РФ удерживать процентные ставки на текущем уровне, скорее всего, усилит дисбаланс в экономике из-за инфляционных последствий снижения курса рубля, нехватки рабочей силы и высоких государственных расходов", – резюмировали в обзоре.

В конце декабря британская разведка проанализировала новую российскую законодательную инициативу, согласно которой военнослужащим, подписавшим контракт после 1 декабря 2024 года, будет списан долг по кредиту.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка анализировала изменение тактики ракетных ударов РФ по Украине.