Перші міністри з держав ЄС відвідали сумнозвісну в'язницю режиму Асада

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро під час візиту до Сирії відвідали сумнозвісну в'язницю тортур Седная, у якій режим Башара Асада закатував до смерті багато в’язнів.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Бербок та Барро стали першими міністрами закордонних справ країн ЄС, що прибули до Сирії після падіння режиму Асада.

фото: AFP

Седная вважається найвідомішою військовою в'язницею часів багаторічного правління Башара Асада. У народі вона була відома як "бойня". З 2011 року правозахисники задокументували там систематичні масові страти, тортури і зникнення тисяч ув'язнених.

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Після інтерв'ю з колишніми в'язнями, охоронцями, суддями, адвокатами та експертами організація Amnesty International дійшла висновку, що злочини проти людяності в Седнаї скоювалися за наказом уряду Асада.

Страти і тортури були задокументовані ще за часів правління батька Асада Хафеза, який помер у 2000 році. Батько і син правили Сирією понад 50 років.

Під час переговорів з новим керівництвом Сирії у Дамаску Барбок та її французький колега хотіли передати меседж про те, що "справедливість є наріжним каменем примирення" в Сирії.

У цьому контексті міністерка Бербоок підкреслила, наскільки важливо "захистити докази і забезпечити справедливість для людей".

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Анналена Бербок і Жан-Ноель Барро в ході свого візиту до Дамаска передатуть послання новій владі Сирії від ЄС.

Глава МЗС Франції розповів, якою хоче бачити Сирію.