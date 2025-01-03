Первые министры из государств ЕС посетили печально известную тюрьму режима Асада

Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро во время визита в Сирию посетили печально известную тюрьму пыток Седная, в которой режим Башара Асада замучил до смерти много заключенных.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Бербок и Барро стали первыми министрами иностранных дел стран ЕС, прибывшими в Сирию после падения режима Асада.

фото: AFP

Седная считается самой известной военной тюрьмой времен многолетнего правления Башара Асада. В народе она была известна как "бойня". С 2011 года правозащитники задокументировали там систематические массовые казни, пытки и исчезновения тысяч заключенных.

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После интервью с бывшими заключенными, охранниками, судьями, адвокатами и экспертами организация Amnesty International пришла к выводу, что преступления против человечности в Седнае совершались по приказу правительства Асада.

Казни и пытки были задокументированы еще во времена правления отца Асада Хафеза, который умер в 2000 году. Отец и сын правили Сирией более 50 лет.

Во время переговоров с новым руководством Сирии в Дамаске Барбок и ее французский коллега хотели передать месседж о том, что "справедливость является краеугольным камнем примирения" в Сирии.

В этом контексте министр Бербоок подчеркнула, насколько важно "защитить доказательства и обеспечить справедливость для людей".

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро в ходе своего визита в Дамаск передадут послание новым властям Сирии от ЕС.

Глава МИД Франции рассказал, какой хочет видеть Сирию.