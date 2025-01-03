Прем’єр Молдови попереджає про безпекову кризу через припинення поставок газу у Придністров’я

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив, що країна може зіткнутись з безпековою кризою через рішення РФ припинити поставки газу до Придністров’я.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Речана, Молдова покриватиме свої енергетичні потреби завдяки внутрішньому виробництву та імпорту, але зазначив, що Придністров'я зазнало болючого удару, незважаючи на свої зв'язки з Москвою.

"Ставлячи під загрозу майбутнє протекторату, який вона підтримувала протягом трьох десятиліть, намагаючись дестабілізувати Молдову, Росія демонструє неминучий результат для всіх своїх союзників – зраду та ізоляцію", – підкреслив молдовський прем’єр.

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Він додав, що уряд Молдови розглядає це "як кризу безпеки, спрямовану на повернення проросійських сил до влади в Молдові та озброєння нашої території проти України, з якою ми маємо 1200-кілометровий кордон".

Речан зауважив, що уряд Молдови, як і раніше, готовий надати допомогу Придністров’ю.

"Альтернативні енергетичні рішення, як-от системи на основі біомаси, генератори, гуманітарна допомога і необхідні медикаменти, готові до доставки, якщо керівництво відокремленої частини країни прийме цю підтримку", – резюмував молдовський прем’єр.

Нагадаємо, з 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупиняється робота місцевої промисловості.

Влада Придністров’я заохочує мешканців вирішувати проблему за допомогою електрообігрівачів, оскільки електрика поки є доступним ресурсом – Дністровська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля. За прогнозами, їх має вистачити до кінця зими, але з різким "стрибком" споживання електроенергії для компенсації відсутнього газу та з настанням холодів вони можуть вичерпатися набагато швидше.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я?, або дивіться відео, в якому "Європейська правда" пояснює, що відбувається у Придністров’ї