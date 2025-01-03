Премьер Молдовы предупреждает о кризисе безопасности из-за прекращения поставок газа в Приднестровье

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан предупредил, что страна может столкнуться с кризисом безопасности из-за решения РФ прекратить поставки газа в Приднестровье.

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Речана, Молдова будет покрывать свои энергетические потребности благодаря внутреннему производству и импорту, но отметил, что Приднестровье понесло болезненный удар, несмотря на свои связи с Москвой.

"Ставя под угрозу будущее протектората, который она поддерживала в течение трех десятилетий, пытаясь дестабилизировать Молдову, Россия демонстрирует неизбежный результат для всех своих союзников – предательство и изоляцию", – подчеркнул молдавский премьер.

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Он добавил, что правительство Молдовы рассматривает это "как кризис безопасности, направленный на возвращение пророссийских сил к власти в Молдове и вооружение нашей территории против Украины, с которой мы имеем 1200-километровую границу".

Речан отметил, что правительство Молдовы по-прежнему готово оказать помощь Приднестровью.

"Альтернативные энергетические решения, такие как системы на основе биомассы, генераторы, гуманитарная помощь и необходимые медикаменты, готовы к доставке, если руководство отделенной части страны примет эту поддержку", – резюмировал молдавский премьер.

Напомним, с 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и останавливается работа местной промышленности.

Власти Приднестровья поощряют жителей решать проблему с помощью электрообогревателей, поскольку электричество пока является доступным ресурсом – Днестровская ГРЭС продолжает работать на запасах мазута и угля. По прогнозам, их должно хватить до конца зимы, но с резким "скачком" потребления электроэнергии для компенсации отсутствующего газа и с наступлением холодов они могут иссякнуть гораздо быстрее.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье?, или смотрите видео, в котором "Европейская правда" объясняет, что происходит в Приднестровье