Прем’єр Греції заперечує приховування даних про найстрашнішу аварію на залізниці

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс спростував інформацію про те, що він намагається приховати дані про винуватців залізничної аварії 2023 року, жертвами якої стали 57 осіб.

Заяву грецького прем’єра наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що Міцотакіс перебуває під тиском у зв'язку з катастрофою на залізниці, що стала найстрашнішою в історії Греції залізничною трагедією.

"Я не є організатором приховування", – підкреслив грецький прем'єр в інтерв'ю телеканалу Alpha, майже повністю присвяченому катастрофі 28 лютого 2023 року.

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Міцотакіс визнав, що інцидент став "колективною травмою" для Греції, але він категорично відкинув можливість своєї відставки.

"Якщо було допущено помилку, слідчий суддя винесе своє рішення. Відповіді може дати тільки система правосуддя", – підкреслив Міцотакіс.

Нагадаємо, 26 січня десятки тисяч греків вийшли на вулиці, вимагаючи справедливості щодо катастрофи на залізниці 2023 року.

Лобове зіткнення вантажного поїзда і пасажирського поїзда, заповненого студентами, сталося незадовго до півночі 28 лютого 2023 року. Майже два роки по тому судовий процес не розпочався і постійно відкладається через затримки в ключових частинах розслідування.

Уряд Греції не дослухався до заклику Європейського прокурора вжити заходів щодо потенційної кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів транспорту після залізничної катастрофи.

Останній заклик до притягнення до відповідальності пролунав після того, як минулого тижня з'явилися аудіодокази, які свідчать про те, що близько 30 з 57 жертв трагедії були ще живі після аварії і померли пізніше, можливо, в результаті асфіксії або опіків.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.