Десятки тисяч людей протестували у Греції через найсмертельнішу катастрофу на залізниці

Десятки тисяч греків вийшли на вулиці в неділю, вимагаючи справедливості щодо катастрофи на залізниці, яка у 2023 році забрала життя 57 людей і стала найстрашнішою в історії країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Одна з найбільших демонстрацій за останні роки відбулася на столичній площі Синтагма перед будівлею парламенту, в той час як протести пройшли в більш ніж 100 містах Греції та за кордоном.

Протестувальники в Афінах фото: AFP

Протестувальники тримали плакати з написом "У мене немає кисню", що перегукується з останніми словами молодої жінки у дзвінку на лінію екстреної допомоги, опублікованими місцевими ЗМІ минулого тижня.

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"Громадяни розчаровані. Зростаюча криза довіри до інституцій очевидна, оскільки різниця між виконавчою та судовою владою продовжує стиратися, особливо у випадках, подібних до трагедії в Темпі", – заявив Нікос Андрулакіс, лідер головної опозиційної партії "Пасок".

Лобове зіткнення вантажного поїзда і пасажирського поїзда, заповненого студентами, сталося незадовго до півночі 28 лютого 2023 року. Майже два роки по тому судовий процес не розпочався і постійно відкладається через затримки в ключових частинах розслідування.

Уряд Греції не дослухався до заклику Європейського прокурора вжити заходів щодо потенційної кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів транспорту після залізничної катастрофи.

Останній заклик до притягнення до відповідальності пролунав після того, як минулого тижня з'явилися аудіодокази, які свідчать про те, що близько 30 з 57 жертв трагедії були ще живі після аварії і померли пізніше, можливо, в результаті асфіксії або опіків.

Минулого тижня уряд запропонував колишнього спікера парламенту Константіноса Тасуласа на посаду президента Греції, що ще більше обурило родичів, які стверджують, що під його керівництвом парламент відмовився покласти на винуватців будь-яку політичну відповідальність.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.