Премьер Греции отрицает сокрытие данных о самой страшной аварии на железной дороге

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опроверг информацию о том, что он пытается скрыть данные о виновниках железнодорожной аварии 2023 года, жертвами которой стали 57 человек.

Заявление греческого премьера приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что Мицотакис находится под давлением в связи с катастрофой на железной дороге, ставшей самой страшной в истории Греции железнодорожной трагедией.

"Я не являюсь организатором сокрытия", – подчеркнул греческий премьер в интервью телеканалу Alpha, почти полностью посвященном катастрофе 28 февраля 2023 года.

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Мицотакис признал, что инцидент стал "коллективной травмой" для Греции, но он категорически отверг возможность своей отставки.

"Если была допущена ошибка, следственный судья вынесет свое решение. Ответы может дать только система правосудия", – подчеркнул Мицотакис.

Напомним, 26 января десятки тысяч греков вышли на улицы, требуя справедливости в отношении катастрофы на железной дороге 2023 года.

Лобовое столкновение грузового поезда и пассажирского поезда, заполненного студентами, произошло незадолго до полуночи 28 февраля 2023 года. Почти два года спустя судебный процесс не начался и постоянно откладывается из-за задержек в ключевых частях расследования.

Правительство Греции не прислушалось к призыву Европейского прокурора принять меры в отношении потенциальной уголовной ответственности двух бывших министров транспорта после железнодорожной катастрофы.

Последний призыв к привлечению к ответственности прозвучал после того, как на прошлой неделе появились аудиодоказательства, свидетельствующие о том, что около 30 из 57 жертв трагедии были еще живы после аварии и умерли позже, возможно, в результате асфиксии или ожогов.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.