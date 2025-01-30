Екссенатора США Менендеса засудили до 11 років за корупцію

Окружний суд США засудив колишнього сенатора Боба Менендеса до 11 років ув’язнення за багаторічну схему хабарництва та корупції, за яку він отримував золоті злитки та стоси готівки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Голос Америки".

Роберт Менендес, колишній сенатор штату Нью-Джерсі, який колись був одним із найвпливовіших демократів у Вашингтоні, був засуджений після того, як його визнали винним у хабарництві, що тривало багато років та включало представників інших країн.

Як повідомляють кореспонденти американських видань, які були присутні на засіданні суду в Нижньому Мангеттені, зала була переповнена, але там панувала тиша, коли суддя виніс один із найдовших вироків федеральному політику в Сполучених Штатах.

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Менендес просив окружного суддю США Сідні Стайна про помилування, двічі розплакавшись, і наголошуючи на тому, що він "все своє життя провів на державній службі".

"Я втратив усе", – сказав демократ із Нью-Джерсі, який був головою потужного комітету із закордонних справ Сенату і був змушений піти у відставку після пред'явлення звинувачень.

Суддя виглядав незворушним і зазначив, що хоча Менендес і зробив певну позитивну роботу, докази проти нього "переважають", і він зрадив виборців Нью-Джерсі.

"Ви були успішним, сильним, ви стояли на вершині нашої політичної системи, – сказав суддя Сідні Стайн перед тим, як оголосити покарання. – Але десь по дорозі – я не знаю, де це було, – ви зійшли на манівці".

Прокурори вимагали засудити Менендеса до 15 років. Адвокати колишнього сенатора називали цю вимогу "мстивою і жорстокою", а також "довічним і смертним вироком" для 71-річного чоловіка.

Адвокати Менендеса просили суд звільнити його від тюремного ув'язнення, зазначивши, що він подав у відставку з Сенату в серпні, а також "постраждав від надзвичайної публічної ганьби та потрясінь, і його фінанси та репутація знищені, ймовірно, до кінця його життя", і що вже це є достатнім покаранням.

Також вони наголошували, що його ім’я буде вкрито ганьбою, бо він є "першим політиком в історії, якого було засуджено за те, що він був іноземним агентом".

У липні Менендеса було визнано винним у вимаганні, змові, перешкоджанні правосуддю та діяльності як іноземного агента після сенсаційного судового процесу, у якому прокурори звинуватили його в отриманні хабарів, зокрема готівкою та золотими злитками, від людей, що діяли від імені урядів Єгипту та Катару.

Двоє співобвинувачених також були визнані винними і засуджені в середу до кількох років позбавлення волі.

Менендес не визнав себе винним і пообіцяв оскаржити вирок. Він також домагався помилування у президента Дональда Трампа після того, як не зміг отримати помилування від свого колишнього колеги в Сенаті, колишнього президента Джо Байдена.

Детальніше про справу читайте у статті: Любитель золота, друг України: розповідаємо про найгучнішу корупційну справу в Сенаті США.