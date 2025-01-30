Экс-сенатора США Менендеса приговорили к 11 годам за коррупцию

Окружной суд США приговорил бывшего сенатора Боба Менендеса к 11 годам заключения за многолетнюю схему взяточничества и коррупции, за которую он получал золотые слитки и пачки наличных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Голос Америки".

Роберт Менендес, бывший сенатор штата Нью-Джерси, который когда-то был одним из самых влиятельных демократов в Вашингтоне, был осужден после того, как его признали виновным во взяточничестве, что длилось много лет и включало представителей других стран.

Как сообщают корреспонденты американских изданий, которые присутствовали на заседании суда в Нижнем Манхэттене, зал был переполнен, но там царила тишина, когда судья вынес один из самых длинных приговоров, когда-либо вынесенных федеральному политику в Соединенных Штатах.

Реклама:

Менендес умолял окружного судью США Сидни Стайна о помиловании, дважды расплакавшись и подчеркивая, что он "всю свою жизнь провел на государственной службе".

"Я потерял все", – сказал демократ из Нью-Джерси, который был председателем комитета по иностранным делам Сената и был вынужден уйти в отставку после предъявления обвинений.

Судья выглядел невозмутимым и отметил, что хотя он и выполнял определенную положительную работу, доказательства против него "перевешивают", и он предал избирателей Нью-Джерси.

"Вы были успешным, сильным, вы стояли на вершине нашей политической системы, – сказал судья Сидни Стайн перед тем, как объявить наказание, – но где-то по дороге – я не знаю, где это было, – вы сошли с пути".

Прокуроры требовали приговорить Менендеса к 15 годам. Адвокаты бывшего сенатора называли это требование "мстительным и жестоким", а также "пожизненным и смертным приговором" для 71-летнего мужчины.

Адвокаты Менендеса просили суд освободить его от тюремного заключения, отметив, что он подал в отставку из Сената в августе, а также "пострадал от чрезвычайного публичного позора и потрясений, и его финансы и репутация уничтожены, вероятно, до конца его жизни", и что уже это является достаточным наказанием.

Также они отмечали, что его имя будет покрыто позором, потому что он является "первым политиком в истории, который был осужден за то, что он был иностранным агентом".

В июле Менендес был признан виновным в вымогательстве, сговоре, препятствовании правосудию и деятельности в качестве иностранного агента после сенсационного судебного процесса, в котором прокуроры обвинили его в получении взяток, в частности наличными и золотыми слитками, от людей, действовавших от имени правительств Египта и Катара.

Двое других обвиняемых также были признаны виновными и приговорены в среду к нескольким годам лишения свободы.

Менендес не признал себя виновным и пообещал обжаловать приговор. Он также добивался помилования у президента Дональда Трампа после того, как не смог получить помилование от своего бывшего коллеги в Сенате, бывшего президента Джо Байдена.

Подробнее о деле читайте в статье: Любитель золота, друг Украины: рассказываем о самом громком коррупционном деле в Сенате США.