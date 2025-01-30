В Румынии вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов РФ на Украину

Жители северного жудеца Тулча в Румынии получили сообщение о воздушной тревоге в ночь на 30 января из-за атаки российского беспилотника вблизи румынской границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны сообщили о беспилотниках в воздушном пространстве Украины, на маршрутах полетов вблизи границы.

В сообщении RO-Alert, разосланном утром около 4:00, население было сообщено о возможности падения объектов из воздушного пространства и призвано найти укрытие. Оповещение продолжалось 90 минут.

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Аналогичное сообщение было отправлено в ночь со вторника на среду, после того, как Россия атаковала портовую инфраструктуру в Украине.

Министерство обороны сообщает, что два самолета F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы в Борча около 3:40. Самолеты вернулись на базу около 5:00.

Данные, предоставленные радиолокационными системами ВВС Румынии, не свидетельствуют о вторжении беспилотников в воздушное пространство Румынии.

Однако силы Минобороны в течение дня будут проводить поиски в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций, и будут продолжать миссии по наблюдению за воздушным пространством, говорится в заявлении министерства.

Союзнические структуры также информируются в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты.

Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

В конце октября информировали, что Минобороны Румынии подготовило проект закона, который позволяет сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.