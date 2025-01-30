Кількість заяв на надання притулку у Фінляндії скоротилася майже вдвічі

У 2024 році у Фінляндії було подано значно менше заяв на надання притулку, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє Міграційна служба Фінляндії, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Минулого року у Фінляндії було подано 2 948 заяв на надання притулку (у 2023 році: 5 372). Найбільше прохань подали громадяни Сомалі, Іраку, Афганістану, Сирії та Нігерії.

Кількість заяв про надання притулку скоротилася на 45% порівняно з 2023 роком. Висока кількість заяв у 2023 році частково пояснюється спрямованою міграцією на східному кордоні.

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Станом на 26 січня 2025 року за заявами на притулок, поданими на кордоні між Росією і Фінляндією, було винесено 744 рішення. У 442 випадках розгляд прохання було припинено. Зазвичай таке рішення ухвалюють у разі зміни типу заяви.

Також торік зменшилася кількість українських прохачів тимчасового притулку, проте вони, як і раніше, становлять значну частину імміграції.

Згідно зі статистикою, Фінляндія викликала неабиякий інтерес серед заробітчан, студентів та членів їхніх сімей.

Кількість заяв від студентів минулого року була рекордно високою.

Водночас загальна кількість заяв, пов'язаних із трудовою імміграцією, зменшилася у 2024 році приблизно на 12% порівняно з попереднім роком.

За даними Міграційної служби, кількість таких заяв знизилася через економічний спад у Фінляндії, складну ситуацію на ринку праці та вторгнення Росії в Україну.

Найбільша кількість заявників з цієї категорії прибули з Таїланду, Індії, Китаю, В'єтнаму та з Філіппін.

Нагадаємо, уряд Фінляндії цього тижня представив пропозицію про посилення умов отримання посвідки на постійне проживання.

А Міграційна служба Фінляндії з листопада підвищила ліміти доходів для отримання посвідки на проживання.