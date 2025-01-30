Число заявлений на предоставление убежища в Финляндии сократилось почти вдвое

В 2024 году в Финляндии было подано значительно меньше заявлений на предоставление убежища, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщает Миграционная служба Финляндии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В прошлом году в Финляндии было подано 2 948 заявлений на предоставление убежища (в 2023 году: 5 372). Больше всего просьб подали граждане Сомали, Ирака, Афганистана, Сирии и Нигерии.

Количество заявлений о предоставлении убежища сократилось на 45% по сравнению с 2023 годом. Высокое количество заявлений в 2023 году частично объясняется направленной миграцией на восточной границе.

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По состоянию на 26 января 2025 года по заявлениям на убежище, поданным на границе между Россией и Финляндией, было вынесено 744 решения. В 442 случаях рассмотрение прошения было приостановлено. Обычно такое решение принимается в случае изменения типа заявления.

Также в прошлом году уменьшилось количество украинских просителей временного убежища, однако они по-прежнему составляют значительную часть иммиграции.

Согласно статистике, Финляндия вызвала большой интерес среди работников, студентов и членов их семей.

Количество заявлений от студентов в прошлом году было рекордно высоким.

В то же время общее количество заявлений, связанных с трудовой иммиграцией, уменьшилось в 2024 году примерно на 12% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Миграционной службы, количество таких заявлений снизилось из-за экономического спада в Финляндии, сложной ситуации на рынке труда и вторжения России в Украину.

Наибольшее количество заявителей из этой категории прибыли из Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама и с Филиппин.

Напомним, правительство Финляндии на этой неделе представило предложение об ужесточении условий получения постоянного вида на жительство.

А Миграционная служба Финляндии с ноября повысила лимиты доходов для получения вида на жительство.