У Фінляндії хочуть посилити умови отримання посвідок на постійне проживання

Уряд Фінляндії представив пропозицію про посилення умов отримання посвідки на постійне проживання.

Про це йдеться у повідомленні МВС Фінляндії, передає "Європейська правда".

Згідно з пропозицією, для отримання посвідки на постійне проживання у звичайній ситуації знадобиться проживання у Фінляндії протягом шести років замість нинішніх чотирьох. Крім того, заявник повинен володіти фінською або шведською мовою "достатньою мірою" і мати дворічний трудовий стаж.

Проте постійну посвідку на проживання можна буде отримати вже після чотирьох років проживання, виконавши одну з трьох додаткових умов:

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річний дохід здобувача становить 40 тисяч євро;

здобувач має визнаний у Фінляндії ступінь вищої освіти і має дворічний трудовий стаж;

заявник відмінно володіє фінською або шведською мовою і має трирічний трудовий стаж.

На думку уряду, у всіх випадках має враховуватися вимога, згідно з якою трудовий стаж може містити не більше ніж три місяці, проведені на допомозі з безробіття або соціальній допомозі.

Претендувати на посвідку на постійне проживання можна буде без урахування часу проживання, якщо заявник здобув ступінь магістра або бакалавра в університеті, або завершив аспірантуру у Фінляндії.

Згідно з МВС, метою проєкту є внесення змін до закону про іноземців, необхідних для виконання положень урядової програми, що стосуються умов видачі посвідки на постійне проживання.

Пропозиція уряду тепер відправиться на оцінку експертів, після чого у квітні її має розглянути парламент.

Нагадаємо, Міграційна служба Фінляндії (Migri) з листопада підвищила ліміти доходів для отримання посвідки на проживання.

Перед цим Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб.