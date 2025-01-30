Ле Пен закликає Францію перейняти жорстку міграційну стратегію Трампа

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція повинна слідувати жорсткій позиції президента США Дональда Трампа щодо країн, які не бажають приймати депортованих, посилаючись на його тиск на Колумбію як на модель для Парижа у відносинах з Алжиром.

Про це вона заявила в інтерв’ю французьким ЗМІ, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Ле Пен заявила, що Франція повинна бути більш агресивною щодо колишньої колонії Алжиру, перейнявши стратегію Трампа щодо Колумбії.

Як відомо, Трамп погрожував ввести нищівні тарифи і санкції проти Колумбії, якщо вона не прийме депортованих, що призвело до укладення угоди про уникнення торговельної війни.

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"Я б зробила те саме, що Дональд Трамп зробив з Колумбією", – заявила вона та акцентувала, що заблокує всі грошові перекази в Алжир і призупинить видачу віз алжирцям та їхнім політичним лідерам, якщо Алжир відмовиться від співпраці.

"Існують заходи у відповідь, які є абсолютно природними. Чому ми проявляємо таку слабкість щодо країн, які плюють нам в обличчя вранці, вдень і вночі?" – заявила вона.

Також Ле Пен сказала, що вона була вражена першими днями перебування Трампа на посаді.

"Він взяв на себе зобов'язання, і в перші ж дні він прийшов, щоб сказати американському народу: "Ви обрали мене для цього, і я збираюся це зробити". Ми вже давно не відчували цього у Франції", – додала вона.

У цьому контексті зауважимо, що 29 січня Трамп доручив розширити "до повної потужності" Центр управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо. Він хоче розмістити там "злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу".

29 січня у Німеччині ухвалили пропозицію про протидію нелегальній міграції, внесену лідером опозиційного консервативного блоку Німеччини ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом. Пропозиція не має юридично зобов'язуючої сили, а її укхвалення з голосами ультраправих спричинило скандал.

Це сталося після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.