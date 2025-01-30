Ле Пен призывает Францию перенять жесткую миграционную стратегию Трампа

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что Франция должна следовать жесткой позиции президента США Дональда Трампа в отношении стран, которые не желают принимать депортированных, ссылаясь на его давление на Колумбию как на модель для Парижа в отношениях с Алжиром.

Об этом она заявила в интервью французским СМИ, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Ле Пен заявила, что Франция должна быть более агрессивной в отношении бывшей колонии Алжира, переняв стратегию Трампа в отношении Колумбии.

Как известно, Трамп угрожал ввести сокрушительные тарифы и санкции против Колумбии, если она не примет депортированных, что привело к заключению соглашения об избежании торговой войны.

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"Я бы сделала то же, что Дональд Трамп сделал с Колумбией", – заявила она и акцентировала, что заблокирует все денежные переводы в Алжир и приостановит выдачу виз алжирцам и их политическим лидерам, если Алжир откажется от сотрудничества.

"Существуют ответные меры, которые являются абсолютно естественными. Почему мы проявляем такую слабость в отношении стран, которые плюют нам в лицо утром, днем и ночью?" – заявила она.

Также Ле Пен сказала, что она была поражена первыми днями пребывания Трампа на посту.

"Он взял на себя обязательства, и в первые же дни он пришел, чтобы сказать американскому народу: "Вы выбрали меня для этого, и я собираюсь это сделать". Мы уже давно не чувствовали этого во Франции", – добавила она.

В этом контексте отметим, что 29 января Трамп поручил расширить "до полной мощности" Центр управления миграционными операциями на военно-морской базе Гуантанамо. Он хочет разместить там "преступников-нелегалов, которые угрожают американскому народу".

29 января в Германии приняли предложение о противодействии нелегальной миграции, внесенное лидером оппозиционного консервативного блока Германии ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом.

Это произошло после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.