ЗМІ: норвезькі євроскептики вирішили піти з урядової коаліції

Норвезька євроскептична Центристська партія піде з коаліції в четвер через розбіжності з партнером, Лейбористською партією, щодо прийняття енергетичної політики ЄС.

Про це повідомляє громадський мовник NRK посиланням на анонімні джерела, передає "Європейська правда".

Центристська партія, яка перебуває в уряді з 2021 року, займає вісім місць у кабінеті міністрів Норвегії, що складається з 20 осіб, включаючи міністра фінансів, міністра оборони та міністра юстиції і громадської безпеки, тоді як лейбористи мають решту 12 посад.

Якщо вихід центристів підтвердиться, лейбористи зможуть одноосібно правити в уряді меншості до виборів у вересні.

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Лейбористи заявили, що Норвегія повинна підтримувати добрі відносини з ЄС, зважаючи на загрозу торговельної війни між Європою та США.

Лейбористи хочуть, щоб Норвегія, яка не входить до Європейського Союзу, прийняла директиви ЄС щодо споживання відновлюваної енергії, енергоефективності будівель та підвищення загальної енергоефективності, заявили урядові міністри.

Центристська партія виступає проти всіх трьох директив, які, на її думку, підірвуть норвезьку автономію, і вже давно стверджує, що Норвегія, яка є експортером електроенергії і газу, повинна натомість намагатися повернути собі повноваження з регулювання від Європейського Союзу.

Норвезький двопартійний лівоцентристський уряд меншості відстає від правих партій в опитуваннях громадської думки напередодні парламентських виборів, що відбудуться пізніше цього року.

Раніше стало відомо, що норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре намагається переконати не виходити з урядової коаліції Центристську партію, яка виступає проти ухвалення правил енергетичного ринку ЄС.

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