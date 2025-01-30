СМИ: норвежские евроскептики решили уйти из правительственной коалиции

Норвежская евроскептическая Центристская партия уйдет из коалиции в четверг из-за разногласий с партнером, Лейбористской партией, относительно принятия энергетической политики ЕС.

Об этом сообщает общественный вещатель NRK со ссылкой на анонимные источники, передает "Европейская правда".

Центристская партия, которая находится в правительстве с 2021 года, занимает восемь мест в кабинете министров Норвегии, состоящий из 20 человек, включая министра финансов, министра обороны и министра юстиции и общественной безопасности, тогда как лейбористы имеют остальные 12 должностей.

Если выход центристов подтвердится, лейбористы смогут единолично править в правительстве меньшинства до выборов в сентябре.

Реклама:

Лейбористы заявили, что Норвегия должна поддерживать хорошие отношения с ЕС, учитывая угрозу торговой войны между Европой и США.

Лейбористы хотят, чтобы Норвегия, которая не входит в Европейский Союз, приняла директивы ЕС по потреблению возобновляемой энергии, энергоэффективности зданий и повышения общей энергоэффективности, заявили правительственные министры.

Центристская партия выступает против всех трех директив, которые, по ее мнению, подорвут норвежскую автономию, и уже давно утверждает, что Норвегия, которая является экспортером электроэнергии и газа, должна взамен пытаться вернуть себе полномочия по регулированию от Европейского Союза.

Норвежское двухпартийное левоцентристское правительство меньшинства отстает от правых партий в опросах общественного мнения в преддверии парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году.

Ранее стало известно, что норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре пытается убедить не выходить из правительственной коалиции Центристскую партию, которая выступает против принятия правил энергетического рынка ЕС.

Читайте также о том, как правительство Норвегии оказалось под давлением соседей и оппозиции из-за недостаточной помощи Украине.