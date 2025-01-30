У МЗС Литви кажуть, що не отримували повідомлень про депортацію своїх громадян із США

У Міністерстві закордонних Литви заявили, що у них немає жодної інформації щодо понад 200 мігрантів-литовців, яких, за нещодавніми повідомленнями ЗМІ, начебто планують депортувати США.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначив мовник, нещодавно американські ЗМІ опублікували список з близько 1,5 млн мігрантів, серед яких 259 громадян Литви, які начебто мають бути депортовані з країни.

Однак у МЗС Литви зауважили, що дипломатичні представництва країни не отримували жодної офіційної інформації від влади США про намір депортувати литовських громадян.

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У списку місії Імміграційної та митної поліції США (ICE) з примусового виконання і видалення (ERO), опублікованому телеканалом Fox News, налічується 1 445 549 осіб.

Зазначається, що найбільше людей у списку на депортацію – з Гондурасу (261 тисяча), Гватемали (253 тисячіі) та Мексики (252 тисячі). Документ також включає 259 громадян Литви.

"Поки що посольство Литви у Вашингтоні не отримувало жодних запитів про консульську допомогу від громадян Литви, які незаконно перебувають у США і вважають, що їм загрожує депортація", – заявили у литовському МЗС.

Однак у міністерстві наголосили, що влада США не зобов'язана інформувати посольство або консульства Литви про депортацію громадян, якщо самі громадяни не просять про це.

"Якщо особа заарештована і просить проінформувати дипломатичне представництво, дипломатичні представництва Литви в США надають відповідну консульську допомогу", – додали у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві Литви запевнили – дипломатичні представництва Литви завжди готові надати консульську допомогу, якщо людина звернеться з відповідним проханням, і співпрацювати з владою США для безперешкодного повернення литовців на батьківщину.

Мовник зазначив, що, за неофіційними даними, в цей час в США проживає понад 600 тисяч осіб литовського походження, з яких близько 30 тисяч є громадянами Литви.

За даними МЗС, посольство Литви у Вашингтоні не має даних про те, скільки з них можуть перебувати в США нелегально, але немає ніяких ознак того, що це масове явище.

22 січня у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що оголошений президентом США Дональдом Трампом план щодо масової депортації нелегалів може торкнутись кількох тисяч польських громадян.

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до очільника МЗС Радослава Сікорського щодо підготовки консульств у США до можливих депортацій польських громадян.