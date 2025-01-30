В МИД Литвы говорят, что не получали сообщений о депортации своих граждан из США

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что у них нет никакой информации о более 200 мигрантах-литовцах, которых, по недавним сообщениям СМИ, якобы планируют депортировать США.

Об этом пишет литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отметил вещатель, недавно американские СМИ опубликовали список из около 1,5 млн мигрантов, среди которых 259 граждан Литвы, которые якобы должны быть депортированы из страны.

Однако в МИД Литвы отметили, что дипломатические представительства страны не получали никакой официальной информации от властей США о намерении депортировать литовских граждан.

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В списке миссии Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по принудительному исполнению и удалению (ERO), опубликованном телеканалом Fox News, насчитывается 1 445 549 человек.

Отмечается, что больше всего людей в списке на депортацию – из Гондураса (261 тысяча), Гватемалы (253 тысячи) и Мексики (252 тысячи). Документ также включает 259 граждан Литвы.

"Пока посольство Литвы в Вашингтоне не получало никаких запросов о консульской помощи от граждан Литвы, которые незаконно находятся в США и считают, что им грозит депортация", – заявили в литовском МИД.

Однако в министерстве подчеркнули, что власти США не обязаны информировать посольство или консульства Литвы о депортации граждан, если сами граждане не просят об этом.

"Если лицо арестовано и просит проинформировать дипломатическое представительство, дипломатические представительства Литвы в США оказывают соответствующую консульскую помощь", – добавили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы заверили – дипломатические представительства Литвы всегда готовы оказать консульскую помощь, если человек обратится с соответствующей просьбой, и сотрудничать с властями США для беспрепятственного возвращения литовцев на родину.

Мовник отметил, что по неофициальным данным, в настоящее время в США проживает более 600 тысяч человек литовского происхождения, из которых около 30 тысяч являются гражданами Литвы.

По данным МИД, посольство Литвы в Вашингтоне не имеет данных о том, сколько из них могут находиться в США нелегально, но нет никаких признаков того, что это массовое явление.

22 января в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что объявленный президентом США Дональдом Трампом план по массовой депортации нелегалов может коснуться нескольких тысяч польских граждан.

А премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к главе МИД Радославу Сикорскому по подготовке консульств в США к возможным депортации польских граждан.