ЄС на два роки продовжив мандат цивільної місії у Вірменії

Євросоюз на два роки продовжив мандат своєї цивільної місії у Вірменії – до лютого 2027 року.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Рада ЄС 30 січня ухвалила рішення стосовно продовження мандату цивільної місії ЄС у Вірменії (EUMA) до 19 лютого 2027 року, для неї передбачений бюджет обсягом понад 44 млн євро.

Місію, що функціонує з 20 лютого 2023 року, вважають ключовим внеском ЄС для підтримання спокою у регіоні.

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EUMA налічує близько 200 співробітників, у тому числі вірменських. Іноземні спостерігачі є представниками 25 країн-членів ЄС і Канади.

Завданням EUMA є спостереження та звітування про ситуацію на місцях, сприяння безпеці людей, а також підтримка зміцнення довіри між Вірменією та Азербайджаном, де це можливо.

Нагадаємо, на початку січня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян опублікував список з 10 ідей щодо врегулювання конфлікту з Азербайджаном.

Заявлений курс на вступ до ЄС Вірменія розглядає також передусім як спосіб убезпечити себе від нової війни.