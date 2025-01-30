ЕС на два года продлил мандат гражданской миссии в Армении

Евросоюз на два года продлил мандат своей гражданской миссии в Армении – до февраля 2027 года.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Совет ЕС 30 января принял решение о продлении мандата гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) до 19 февраля 2027 года, для нее предусмотрен бюджет объемом более 44 млн евро.

Миссия, функционирующая с 20 февраля 2023 года, считается ключевым вкладом ЕС для поддержания спокойствия в регионе.

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EUMA насчитывает около 200 сотрудников, в том числе армянских. Иностранные наблюдатели являются представителями 25 стран-членов ЕС и Канады.

Напомним, в начале января премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал список из 10 идей по урегулированию конфликта с Азербайджаном.

Заявленный курс на вступление в ЕС Армения рассматривает также прежде всего как способ обезопасить себя от новой войны.