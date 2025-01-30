МЗС провело виховну бесіду з послом Словаччини після останніх заяв Фіцо

Міністерство закордонних справ України у четвер, 30 січня, викликало посла Словаччини Павела Віздала, якому висловило "рішуче несприйняття" заяв Братислави про нібито втручання України у її внутрішні справи.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні МЗС.

Заступник глави МЗС Олександр Міщенко під час зустрічі зі словацьким послом висловив "глибоке розчарування" тим, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "наразі виступає рупором Кремля" та "вдається до алогічних дій".

Він додав, що дії Братислави є неприйнятними, завдають серйозної шкоди двостороннім відносинам і "підривають єдність Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору".

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Окремо Міщенко назвав неприпустимими спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв.

"Офіційну Братиславу закликано припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами та народами", – ідеться в повідомленні МЗС.

Зазначимо, що напередодні Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Це відбувається на тлі загострення двосторонніх відносин Києва та Братислави після того, як Україна припинила транзит російського газу своєю територією, зокрема і до Словаччини.

Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини; до того ж премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

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