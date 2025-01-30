Стефанішина розповіла про обговорення в НАТО скандалу з керівництвом АОЗ

У НАТО застерегли Україну від "агресивної публічної комунікації" на тлі скандалу зі зміною керівництва Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Стефанішина зазначила, що ситуація з кадровими рішеннями щодо АОЗ обговорювалась під час її зустрічей у штаб-квартирі НАТО.

"Ключове, що є довіра до України. І ключова вимога, що агенції мають функціонувати, зобов’язання мають виконуватися, інституцій має бути дві, і в інституціях мають бути керівники", – додала вона.

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Віцепремʼєрка зауважила, що Альянс "не підтримує ті чи інші сторони або певних осіб" у конфлікті.

"Водночас основний меседж полягає в тому, що така агресивна публічна комунікація не допомагає ні всередині країни, ні зовні, тому що, очевидно, довго ніхто не буде розбиратися", – пояснила Стефанішина.

Вона висловила впевненість, що ситуацію вдасться врегулювати до кінця лютого, "тому що за результатами домовленостей, які я маю в штаб-квартирі, в кінці лютого відбудеться спеціальне засідання комітету НАТО, яке буде розглядати питання саме прогресу в цій сфері".

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство не продовжить контракт із главою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, бо закупівлі зброї "перетворилися на "Амазон".

За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова. Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".

Тим часом Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки. А Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Безрукової, "адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно наглядова рада".

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