Стефанишина рассказала об обсуждении в НАТО скандала с руководством АОЗ

В НАТО предостерегли Украину от "агрессивной публичной коммуникации" на фоне скандала со сменой руководства Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Стефанишина отметила, что ситуация с кадровыми решениями по АОЗ обсуждалась во время ее встреч в штаб-квартире НАТО.

"Ключевое, что есть доверие к Украине. И ключевое требование, что агентства должны функционировать, обязательства должны выполняться, институтов должно быть два, и в институтах должны быть руководители", – добавила она.

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Вице-премьер отметила, что Альянс "не поддерживает те или иные стороны либо определенных лиц" в конфликте.

"В то же время основной месседж заключается в том, что такая агрессивная публичная коммуникация не помогает ни внутри страны, ни за ее пределами, потому что, очевидно, долго никто не будет разбираться", – пояснила Стефанишина.

Она выразила уверенность, что ситуацию удастся урегулировать до конца февраля, "потому что по результатам договоренностей в штаб-квартире в конце февраля состоится специальное заседание комитета НАТО, которое будет рассматривать вопрос именно прогресса в этой сфере".

Напомним, 24 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство не продлит контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, потому что закупки оружия "превратились в "Амазон".

По словам Умерова, директором АОЗ будет назначен глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов. Жумадилов заявил, что соглашается возглавить АОЗ "в сложное время".

Тем временем Безрукова объявила, что продолжает выполнять свои обязанности. А Агентство оборонных закупок заявило, что продолжает работать под руководством Безруковой, "ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно наблюдательный совет".

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