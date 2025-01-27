Посли G7 відреагували на скандал зі зміною керівництва Агенції оборонних закупівель

Посли держав "Групи семи" в Україні закликали вирішити конфлікт, який склався довкола Агенції оборонних закупівель через рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжити контракт її голови Марини Безрукової.

Про це йдеться в повідомленні послів у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Західні дипломати зазначили, що рекомендують "якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель".

"Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", – додали посли G7.

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G7Ambs recommend that the situation in the DPA be resolved expeditiously and focus on keeping defense procurement going. Consistency with good governance principles and NATO recommendations is important to maintain the trust of the public and international partners. – G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 27, 2025

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство не продовжить контракт із главою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, бо закупівлі зброї "перетворилися на "Амазон".

За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова. Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".

Тим часом Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки. А Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Безрукової, "адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада".

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