Белый дом хочет нанять больше стенографистов, потому что Трамп слишком много говорит

Персонал Белого дома, ответственный за стенографирование публичных выступлений Дональда Трампа, не справляется с работой из-за того, что новый президент США говорит необычайно много.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации АР.

В первую неделю своего президентства Трамп говорил почти 7 часов 44 минуты, использовав 81 235 слов. Для сравнения, это больше, чем содержится в оригинальной трилогии "Звездных войн".

Это существенно больше, чем говорил предшественник Трампа Джо Байден в первую неделю на посту президента США – 2 часа 36 минут и 24 259 слов, и даже чем сам Трамп в первый срок: 3 часа 41 минута и 33 571 слово.

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Сейчас президент США "говорит так много, что люди, ответственные за стенографирование его публичных выступлений, едва успевают за всеми словами", пишет АР.

По информации агентства, в Белом доме обсуждают наем дополнительного персонала для стенографирования выступлений Трампа, чтобы "справиться с нагрузкой".

Администрация Трампа выставляет его разговорчивость как признак прозрачности и доступности нынешнего Белого дома, отмечает АР.

Напомним, еще в 2023 году Трамп оговорился, назвав Виктора Орбана "лидером Турции", чье государство граничит с Россией.