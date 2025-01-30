Експосол Трампа: втрата Орбаном влади вдарить по відносинах Угорщини зі США

Колишній посол США в Будапешті Девід Корнстайн вважає, що угорці ризикують поставити під загрозу відносини зі США, якщо проголосують проти прем'єр-міністра Віктора Орбана на виборах у 2026 році.

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Корнстайн, який очолював посольство в Угорщині до 2020 року, відзначив особливий характер відносин Орбана і Трампа, застерігши від втрати угорським премʼєром влади на наступних виборах.

"Це було б найгіршою помилкою, яку країна могла б зробити", – вважає він.

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За словами експосла, одночасне перебування Трампа і Орбана при владі – це "момент, який буває раз на покоління, коли сонце, місяць і зірки зрівнялись, і ви повинні цим скористатися".

Корнстайн, який зараз перебуває у відставці з дипломатичної служби, регулярно відвідує Угорщину і підтримує тісні зв'язки з Орбаном.

Після відходу Девіда Корнстайна відносини між США та Угорщиною погіршилися. Його наступник Девід Прессман зайняв жорстку позицію щодо все більш авторитарного правління Орбана і його тісних зв'язків з Москвою і Пекіном.

За часів Прессмана Вашингтон посилив візові умови для угорців, розірвав двосторонню податкову угоду і наклав санкції на контрольований Росією Міжнародний інвестиційний банк.

Головним суперником Орбана на виборах до парламенту 2026 року є Петер Мадяр, який прийшов у політику менше року тому. Його партія "Тиса" виходила на перше місце в опитуваннях, відтіснивши Орбановий "Фідес" вперше з моменту його приходу до влади в 2010 році.