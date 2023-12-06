Посол США розкритикував Угорщину за зміцнення зв'язків з Росією

Посол США в Угорщині Девід Прессман розкритикував уряд в Будапешті за "ігнорування інтересів" своїх союзників по НАТО і зміцнення зв'язків з Росією.

Про це він сказав під час виступу перед американськими компаніями, які інвестували в Угорщину, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Американський дипломат розповів, що зараз Угорщина розвивається як член ЄС та НАТО, що дозволяє компаніям вести тут успішний бізнес.

"Проте сьогодні ми все частіше бачимо союзника, який покладається на своїх союзників по НАТО і почувається комфортно, нехтуючи інтересами тих самих союзників і нашого Альянсу, в тому числі під час війни в Європі", – сказав Прессман.

За його словами, ця зневага до союзників стає очевидною, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан "обіймається" з президентом Росії Владіміром Путіним, а його уряд погрожує затримати вкрай необхідну допомогу Україні.

Як відомо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступає проти схвалення фінансової підтримки для України на 50 мільярдів євро та проти відкриття переговорів про її вступ до ЄС.

Окрім цього, рішення залежить від результату дискусії щодо всього середньострокового бюджету ЄС. За інформацією ЗМІ, у цьому питанні є розбіжності.

Єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган казав, що якщо Орбан і, можливо, новий прем’єр Словаччини перешкодять досягненню згоди щодо пакета для України, Євросоюз розгляне "план Б".