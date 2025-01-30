Экс-посол Трампа: потеря Орбаном власти ударит по отношениям Венгрии с США

Бывший посол США в Будапеште Дэвид Корнстайн считает, что венгры рискуют поставить под угрозу отношения с США, если проголосуют против премьер-министра Виктора Орбана на выборах в 2026 году.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Корнстайн, который возглавлял посольство в Венгрии до 2020 года, отметил особый характер отношений Орбана и Трампа, предостерегая от потери венгерским премьером власти на следующих выборах.

"Это было бы худшей ошибкой, которую страна могла бы совершить", – считает он.

Реклама:

По словам экс-посла, одновременное пребывание Трампа и Орбана у власти – это "момент, который бывает раз в поколение, когда солнце, луна и звезды сравнялись, и вы должны этим воспользоваться".

Корнстайн, который сейчас находится в отставке с дипломатической службы, регулярно посещает Венгрию и поддерживает тесные связи с Орбаном.

После ухода Дэвида Корнстайна отношения между США и Венгрией ухудшились. Его преемник Дэвид Прессман занял жесткую позицию в отношении все более авторитарного правления Орбана и его тесных связей с Москвой и Пекином.

Во времена Прессмана Вашингтон ужесточил визовые условия для венгров, разорвал двустороннее налоговое соглашение и наложил санкции на контролируемый Россией Международный инвестиционный банк.

Главным соперником Орбана на выборах в парламент 2026 года является Петер Мадяр, который пришел в политику меньше года назад. Его партия "Тиса" выходила на первое место в опросах, оттеснив Орбанов "Фидес" впервые с момента его прихода к власти в 2010 году.