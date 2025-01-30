У Хорватії продовжують бойкот крамниць через високі ціни, постраждає Coca-Cola

Громадська ініціатива Halo Inspector у Хорватії закликала продовжити оголошений минулого тижня бойкот магазинів і торговельних центрів на знак протесту проти зростання цін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал BIRN.

Halo Inspector, яка підтримується громадською організацією, що захищає права споживачів Хорватії, закликала взагалі не ходити по магазинах у п'ятницю і розпочати семиденний бойкот трьох роздрібних мереж і трьох категорій товарів.

Під удар бойкотувальників мають потрапити торговельні мережі Lidl, Eurospin і DM, а також Coca-Cola та інші газовані напої, бутильована вода і засіб для миття посуду.

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"Ми хочемо надіслати ще сильніший сигнал про те, що хорватський ринок повинен нарешті почати регулюватися і що механізми моніторингу повинні бути запущені", – сказав представник Halo Inspector Йосип Келемен.

Перший бойкот, оголошений Halo Inspector, відбувся минулої п'ятниці, 24 січня.

Дані хорватської податкової адміністрації показали, що загальна кількість роздрібних рахунків-фактур, виставлених того дня, була на 44% меншою, ніж тижнем раніше, а загальна сума рахунків-фактур – на 53% меншою.

На цьому тлі уряд Хорватії 30 січня ухвалив рішення заморозити ціни на 70 продуктів, серед яких – хліб, макарони, шинка, ковбаса, риба, молоко і молочні продукти, різні види фруктів і овочів і навіть засіб для миття посуду – але не Coca-Cola і бутильована вода.

Сплеск цін у Хорватії спостерігався і на початку 2023 року – після того, як країна перейшла на євро.