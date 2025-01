Сибіга про удар РФ по будинку в Сумах: з брехунами працює тільки сила

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на неготовності Росії до переговорів про мир після удару по багатоповерховому будинку в Сумах, від якого загинули не менше шести людей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Сибіга наголосив, що загиблі в результаті удару безпілотника по будинку в Сумах – три цивільні пари похилого віку, є також поранена 8-річна дитина.

"Путін стверджує, що готовий до переговорів, але це те, що він насправді робить. З брехунами працює тільки сила", – додав він.

A Russian drone killed three senior couples in Sumy while they slept, ages 74 and 69, 65 and 64, and 61 and 61.



Others, including an 8-year-old girl, were injured.



Putin claims to be ready for negotiations, but this is what he actually does.



Only strength works with liars. pic.twitter.com/PMvJHCChxF