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Сибіга про удар РФ по будинку в Сумах: з брехунами працює тільки сила

Новини — Четвер, 30 січня 2025, 17:43 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на неготовності Росії до переговорів про мир після удару по багатоповерховому будинку в Сумах, від якого загинули не менше шести людей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Сибіга наголосив, що загиблі в результаті удару безпілотника по будинку в Сумах – три цивільні пари похилого віку, є також поранена 8-річна дитина.

"Путін стверджує, що готовий до переговорів, але це те, що він насправді робить. З брехунами працює тільки сила", – додав він.

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Як повідомлялось, у ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах.

За останніми даними, від удару загинули шість людей: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, а також 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.

Ще девʼять людей отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема одна дитина.

Минулого тижня, нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слід зробити так, аби очільник Кремля Владімір Путін благав Україну та її союзників сісти за стіл переговорів.

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Сибіга Війна з РФ
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