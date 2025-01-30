Сибіга про удар РФ по будинку в Сумах: з брехунами працює тільки сила

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на неготовності Росії до переговорів про мир після удару по багатоповерховому будинку в Сумах, від якого загинули не менше шести людей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Сибіга наголосив, що загиблі в результаті удару безпілотника по будинку в Сумах – три цивільні пари похилого віку, є також поранена 8-річна дитина.

"Путін стверджує, що готовий до переговорів, але це те, що він насправді робить. З брехунами працює тільки сила", – додав він.

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A Russian drone killed three senior couples in Sumy while they slept, ages 74 and 69, 65 and 64, and 61 and 61.



Others, including an 8-year-old girl, were injured.



Putin claims to be ready for negotiations, but this is what he actually does.



Only strength works with liars. pic.twitter.com/PMvJHCChxF – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 30, 2025

Як повідомлялось, у ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах.

За останніми даними, від удару загинули шість людей: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, а також 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.

Ще девʼять людей отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема одна дитина.

Минулого тижня, нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слід зробити так, аби очільник Кремля Владімір Путін благав Україну та її союзників сісти за стіл переговорів.