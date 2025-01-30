Сибига об ударе РФ по дому в Сумах: с лжецами работает только сила

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил неготовность России к переговорам о мире после удара по многоэтажному дому в Сумах, от которого погибли не менее шести человек.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Сибига отметил, что погибшие в результате удара беспилотника по дому в Сумах – три гражданские пары пожилого возраста, есть также раненый 8-летний ребенок.

"Путин утверждает, что готов к переговорам, но это то, что он на самом деле делает. С лжецами работает только сила", – добавил он.

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A Russian drone killed three senior couples in Sumy while they slept, ages 74 and 69, 65 and 64, and 61 and 61.



Others, including an 8-year-old girl, were injured.



Putin claims to be ready for negotiations, but this is what he actually does.



Only strength works with liars. pic.twitter.com/PMvJHCChxF – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 30, 2025

Как сообщалось, в ночь на 30 января российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Сумах.

По последним данным, от удара погибли шесть человек: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, а также 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок.

На прошлой неделе, напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует сделать так, чтобы глава Кремля Владимир Путин умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров.