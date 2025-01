Сибига об ударе РФ по дому в Сумах: с лжецами работает только сила

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил неготовность России к переговорам о мире после удара по многоэтажному дому в Сумах, от которого погибли не менее шести человек.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Сибига отметил, что погибшие в результате удара беспилотника по дому в Сумах – три гражданские пары пожилого возраста, есть также раненый 8-летний ребенок.

"Путин утверждает, что готов к переговорам, но это то, что он на самом деле делает. С лжецами работает только сила", – добавил он.

