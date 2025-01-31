Каллас: у Трампа розуміють, що треба тиснути на РФ для завершення війни

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що в адміністрації президента США Дональда Трампа розуміють необхідність тиску на Росію, аби завершити розв’язану нею війну проти України.

Про це Каллас сказала в інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

Наразі Трамп займає жорсткішу позицію щодо господаря Кремля Владіміра Путіна, ніж дехто очікував, хоча водночас він також критикував президента України Володимира Зеленського.

"Вони (США. – Ред.) розуміють, що для припинення цієї війни ми повинні чинити тиск на Росію, тому що саме вона почала цю війну", – сказала Каллас.

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Вона також відзначила жорсткі висловлювання Трампа на адресу Путіна.

"Тож, думаю, ми бачимо картину абсолютно однаково", – додала глава європейської дипломатії.

Водночас вона зазначила, що необхідно особисто зустрітися з представниками адміністрації Трампа, щоб обговорити їхню стратегію.

"Але ясно, що вони хочуть закінчити цю війну. Усі хочуть закінчити цю війну, тому що всі хочуть, щоб був мир. Але також зрозуміло, і про це говорив (держсекретар США Марко) Рубіо, що мир має бути сталим", – резюмувала Каллас.

Нагадаємо, під час першої розмови у вівторок, 28 січня, головна дипломатка ЄС Кая Каллас і державний секретар США Марко Рубіо обговорили необхідність далі тиснути на Росію для досягнення миру в Україні.

Під час слухань у Сенаті США для затвердження на посаді Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.