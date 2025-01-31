Каллас: у Трампа понимают, что надо давить на РФ для завершения войны

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают необходимость давления на Россию, чтобы завершить развязанную ею войну против Украины.

Об этом Каллас сказала в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

Сейчас Трамп занимает более жесткую позицию в отношении хозяина Кремля Владимира Путина, чем некоторые ожидали, хотя в то же время он также критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

"Они (США. – Ред.) понимают, что для прекращения этой войны мы должны оказывать давление на Россию, потому что именно она начала эту войну", – сказала Каллас.

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Она также отметила жесткие высказывания Трампа в адрес Путина.

"Поэтому, думаю, мы видим картину абсолютно одинаково", – добавила глава европейской дипломатии.

В то же время она отметила, что необходимо лично встретиться с представителями администрации Трампа, чтобы обсудить их стратегию.

"Но ясно, что они хотят закончить эту войну. Все хотят закончить эту войну, потому что все хотят, чтобы был мир. Но также понятно, и об этом говорил (госсекретарь США Марко) Рубио, что мир должен быть устойчивым", – резюмировала Каллас.

Напомним, во время первого разговора во вторник, 28 января, главный дипломат ЕС Кая Каллас и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили необходимость дальше давить на Россию для достижения мира в Украине.

Во время слушаний в Сенате США для утверждения Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.