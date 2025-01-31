Каллас про відносини ЄС і США за Трампа: ми досі друзі

Глава європейської дипломатії Кая Каллас, описуючи відносини між ЄС та США за нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом, заявила, що партнерство залишається в силі.

Про це вона сказала в інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

У перші дні свого президентства Трамп накинувся з критикою на ЄС з питань торгівлі та витрат на оборону.

Він також почав погрожувати захопити острів Гренландія.

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"Ми, як і раніше, друзі. Ми, як і раніше, союзники", – сказала Каллас про відносини між ЄС і США.

Вона назвала США найбільшим партнером ЄС не тільки з точки зору економіки, а й з точки зору безпеки.

"Цього тижня у мене була дуже гарна розмова з держсекретарем Марко Рубіо. Ми обговорили різні частини світу, де ми співпрацюємо, а також подивилися, де ми можемо зробити більше. Тож я впевнена, що у нас хороші відносини", – зазначила топдипломатка ЄС.

На запитання щодо зазіхань Трампа на Гренландію Каллас відповіла: "Цілком очевидно, що Сполучені Штати є учасником міжнародних угод. Міжнародних угод, в яких ідеться про те, що ви повинні поважати територіальну цілісність... І я не сумніваюся, що вони будуть це робити", – сказала Каллас.

Коментуючи можливість розміщення військ в Гренландії, Каллас сказала, що ЄС не обговорював це питання.

Нагадаємо, після інавгурації Трамп пообіцяв вдарити по Європейському Союзу тарифами, адже, на його переконання, ЄС "дуже, дуже погано поводиться" з США.