Каллас об отношениях ЕС и США при Трампе: мы до сих пор друзья

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, описывая отношения между ЕС и США при новой администрации во главе с Дональдом Трампом, заявила, что партнерство остается в силе.

Об этом она сказала в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

В первые дни своего президентства Трамп набросился с критикой на ЕС по вопросам торговли и расходов на оборону.

Он также начал угрожать захватить остров Гренландия.

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"Мы по-прежнему друзья. Мы по-прежнему союзники", – сказала Каллас об отношениях между ЕС и США.

Она назвала США крупнейшим партнером ЕС не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения безопасности.

"На этой неделе у меня был очень хороший разговор с госсекретарем Марко Рубио. Мы обсудили различные части мира, где мы сотрудничаем, а также посмотрели, где мы можем сделать больше. Поэтому я уверена, что у нас хорошие отношения", – отметила топ-дипломат ЕС.

На вопрос о посягательствах Трампа на Гренландию Каллас ответила: "Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты являются участником международных соглашений. Международных соглашений, в которых говорится о том, что вы должны уважать территориальную целостность... И я не сомневаюсь, что они будут это делать", – сказала Каллас.

Комментируя возможность размещения войск в Гренландии, Каллас сказала, что ЕС не обсуждал этот вопрос.

Напомним, после инаугурации Трамп пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами, ведь, по его убеждению, ЕС "очень, очень плохо обращается" с США.