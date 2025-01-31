Более половины жителей Германии хотели бы, чтобы их страна разворачивала мигрантов еще на границе, даже если это противоречит праву ЕС.

Таковы результаты опроса института INSA для Bild, сообщает "Европейская правда".

52% опрошенных сказали, что Германия должна принимать решение об отказе нелегальным мигрантам на границе, даже если это нарушает действующее законодательство ЕС. 35% – против этого.

Опрос также показал, что 69% немцев считают правильным то, что Бундестаг одобрил резолюцию об усилении контроля над миграцией.

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Эту инициативу считают правильной даже 53% избирателей Социал-демократической партии Германии, которая во время голосования не поддержала резолюцию. Более того 67% респондентов хотели бы, чтобы СДПГ также проголосовала за нее.

В то же время 45% опрошенных недовольны тем, что инициативу удалось повести благодаря голосам ультраправых. 35% не видят в этом ничего плохого.

В целом же опрос показал, что 76% немцев не одобряют текущую миграционную политику, в то время как приемлемой она является лишь для 16% респондентов.

Напомним, в среду, 29 января, Бундестаг с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "Альтернативы для Германии". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

В то же время в "Альтернативе для Германии" обрадовались прецеденту, назвав его началом "новой эры".