Пошкодження кабелю на Балтиці: Норвегія арештувала судно з російським екіпажем

Норвезька поліція заарештувала норвезьке судно з російським екіпажем за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією.

Про це йдеться в заяві поліції, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили норвезькі правоохоронці, судно було затримане на підставі юридичного запиту латвійської влади, а також судового рішення.

Затримане судно Silver Dania зареєстроване в Норвегії і належить норвезькій компанії. Судно курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Екіпаж судна – росіяни.

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Судно було затримано кораблем берегової охорони KV Bison в ході операції під керівництвом поліції близько 21:00 в четвер увечері.

У цей час судно перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя району Тромс.

Вранці у п’ятницю судно було доставлено в порт Тромсе.

Поліція проводить на судні операцію з обшуку, допитів та збору доказів. Про справу була поінформована Служба безпеки поліції Норвегії (PST).

Раніше у центрі уваги розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю опинився балкер Vezhen, який пройшов поруч о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт заарештованого судна.