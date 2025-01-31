Повреждение кабеля на Балтике: Норвегия арестовала судно с российским экипажем

Норвежская полиция арестовала норвежское судно с российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.

Об этом говорится в заявлении полиции, сообщает "Европейская правда".

Как отметили норвежские правоохранители, судно было задержано на основании юридического запроса латвийских властей, а также судебного решения.

Задержанное судно Silver Dania зарегистрировано в Норвегии и принадлежит норвежской компании. Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Экипаж судна – россияне.

Реклама:

Судно было задержано кораблем береговой охраны KV Bison в ходе операции под руководством полиции около 21:00 в четверг вечером.

В это время судно находилось в норвежской экономической зоне у побережья района Тромс.

Утром в пятницу судно было доставлено в порт Тромсё.

Полиция проводит на судне операцию по обыску, допросам и сбору доказательств. О деле была проинформирована Служба безопасности полиции Норвегии (PST).

Ранее в центре внимания расследования о возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля оказался балкер Vezhen, который прошел рядом в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.