Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що санкції Європейського Союзу проти Росії – це погано, але не проти погроз президента США Дональд Трамп щодо їхнього запровадження.

Про це він сказав у інтерв’ю державному радіо в п'ятницю, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що американці використовують санкції як інструмент для досягнення миру, тоді як Європа робить ставку лише на обмеження, не прагнучи до переговорів.

"Американці не хочуть санкцій, вони хочуть миру, а європейці хочуть санкцій замість миру. Американці хочуть миру, і один із способів отримати мир – це санкції. Вони кажуть: "Ведіть переговори, але якщо ви не будете вести переговори, ви можете отримати ще жорсткіші санкції. Але це дві абсолютно різні школи мислення", – вважає угорський прем’єр.

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Орбан підкреслив, що він не підтримує санкції ЄС, стверджуючи, що економіка Угорщини втратила 19,5 млрд євро за останні три роки через них, в той час як Захід піддається політичному методу боротьби проти очільника Кремля Владіміра Путіна.

У цьому ж інтерв’ю він пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду". Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.

А під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі американський лідер поклав на Росію відповідальність за укладення "мирної угоди" для завершення її повномасштабної війни проти України.