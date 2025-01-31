Орбан против антироссийских санкций ЕС, но не против санкций от Трампа

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что санкции Европейского Союза против России – это плохо, но не против угроз президента США Дональд Трамп относительно их введения.

Об этом он сказал в интервью государственному радио в пятницу, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что американцы используют санкции как инструмент для достижения мира, тогда как Европа делает ставку только на ограничения, не стремясь к переговорам.

"Американцы не хотят санкций, они хотят мира, а европейцы хотят санкций вместо мира. Американцы хотят мира, и один из способов получить мир – это санкции. Они говорят: "Ведите переговоры, но если вы не будете вести переговоры, вы можете получить еще более жесткие санкции. Но это две совершенно разные школы мышления", – считает венгерский премьер.

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Орбан подчеркнул, что он не поддерживает санкции ЕС, утверждая, что экономика Венгрии потеряла 19,5 млрд евро за последние три года из-за них, в то время как Запад подвергается политическому методу борьбы против главы Кремля Владимира Путина.

В этом же интервью он пригрозил наложить вето на санкции против России через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.

В первые дни своего президентства Трамп успел пригрозить России масштабными санкциями и тарифами, если она не согласится быстро заключить "мирное соглашение". Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.

А во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский лидер возложил на Россию ответственность за заключение "мирного соглашения" для завершения ее полномасштабной войны против Украины.