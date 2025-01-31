Вбивцю дев'ятирічної українки у Німеччині засудили до довічного ув'язнення

У Німеччині суд засудив до довічного ув'язнення 37-річного чоловіка, якого визнали винним у вбивстві дев'ятирічної української біженки Валерії.

Про це пише Tagesspiegel, передає "Європейська правда".

Прокурор заявив, що про причетність підсудного громадянина Молдови до злочину свідчать аналіз даних мобільних телефонів, записів камер, а також слідів шин та ДНК на місці злочину.

Зазначається, що судмедекспертиза виявила бруд у дихальних шляхах дівчинки, зокрема в трахеї та бронхах. Вона померла, задихнувшись. На момент знайдення її тіла вона була мертвою вже кілька днів.

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Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише, що чоловік – колишній партнер матері вбитої дівчинки.

Батько Валерії, який є військовим, приїхав у суд та заявив, що його доньку по-звірячому вбили. Він вимагав "максимально можливе" покарання для підсудного.

Адвокат засудженого визнав, що немає доказів, що за смерть дитини відповідальний хтось інший, а не його клієнт. Однак, він вважав, що вбивство вчинили без злого умислу, а тому просив призначити йому покарання за ненавмисне вбивство та не вказувати точного терміну покарання.

Валерія жила у Німеччині з мамою з 2022 року, її батько – у Силах оборони України. Матір і батько у 2023 році розлучилися.

Валерію розшукували з 3 червня, коли вона вирушила до школи і зникла. 12 червня поліція підтвердила загибель дівчинки після експертизи тіла, знайденого у лісі неподалік її дому.

Правоохоронці почали розслідування також проти школи через те, що там не почали бити на сполох, коли дівчинка не з'явилась на уроки.

Тоді ЗМІ писали, що німецькі слідчі досліджували версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих матері дівчинки.