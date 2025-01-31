Убийцу девятилетней украинки в Германии приговорили к пожизненному заключению

В Германии суд приговорил к пожизненному заключению 37-летнего мужчину, которого признали виновным в убийстве девятилетней украинской беженки Валерии.

Об этом пишет Tagesspiegel, передает "Европейская правда".

Прокурор заявил, что о причастности подсудимого гражданина Молдовы к преступлению свидетельствуют анализ данных мобильных телефонов, записей камер, а также следов шин и ДНК на месте преступления.

Отмечается, что судмедэкспертиза обнаружила грязь в дыхательных путях девочки, в частности в трахее и бронхах. Она умерла, задохнувшись. На момент нахождения ее тела она была мертвой уже несколько дней.

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Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что мужчина – бывший партнер матери убитой девочки.

Отец Валерии, который является военным, приехал в суд и заявил, что его дочь зверски убили. Он требовал "максимально возможное" наказание для подсудимого.

Адвокат осужденного признал, что нет доказательств, что за смерть ребенка ответственен кто-то другой, а не его клиент. Однако, он считал, что убийство совершили без злого умысла, а потому просил назначить ему наказание за неумышленное убийство и не указывать точного срока наказания.

Валерия жила в Германии с мамой с 2022 года, ее отец – в Силах обороны Украины. Мать и отец в 2023 году развелись.

Валерию разыскивали с 3 июня, когда она отправилась в школу и исчезла. 12 июня полиция подтвердила гибель девочки после экспертизы тела, найденного в лесу недалеко от ее дома.

Правоохранители начали расследование также против школы из-за того, что там не начали бить тревогу, когда девочка не появилась на уроки.

Тогда СМИ писали, что немецкие следователи исследовали версии о возможной причастности к убийству двух знакомых матери девочки.