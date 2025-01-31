У Фінляндії побудують завод з виробництва тротилових вибухових речовин

У фінському місті Порі побудують завод із виробництва тротилових вибухових речовин, а вартість проєкту – понад 200 млн євро.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, передає Yle, пише "Європейська правда".

Хяккянен розповів, що проєкт, який очолює Міноборони, матиме велике значення для збільшення виробництва боєприпасів у Європі.

Водночас інвестиції сприятимуть продовженню довгострокової підтримки України. Запуск виробництва запланований на 2028 рік.

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"Попит на головну сировину для артилерійських снарядів, а саме на тротилову вибухову речовину, у всьому світі зріс у кілька разів. Він залишиться на високому рівні й у майбутньому", – сказав очільник Міноборони країни.

У фінансуванні проєкту беруть участь союзні держави, завод побудує фінський виробник вибухівки Forcit. Значна частина продукції заводу призначатиметься на експорт.

Тротил використовується переважно у снарядах для артилерії та мінометів.

30 грудня 2024 року німецький гігант оборонної промисловості Rheinmetall і дві литовські державні компанії, підприємство енергетичної групи Epso-G Epso-G Invest і збройовий завод у Гірайті, підписали угоду про створення спільного підприємства, що буде реалізовувати проєкт заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

16 січня писали, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур представив на розгляд уряду пропозицію щодо створення військового заводу бойових вибухових речовин.