В Финляндии построят завод по производству тротиловых взрывчатых веществ

В финском городе Пори построят завод по производству тротиловых взрывчатых веществ, а стоимость проекта – более 200 млн евро.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Yle, пишет "Европейская правда".

Хяккянен рассказал, что проект, который возглавляет Минобороны, будет иметь большое значение для увеличения производства боеприпасов в Европе.

В то же время инвестиции будут способствовать продолжению долгосрочной поддержки Украины. Запуск производства запланирован на 2028 год.

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"Спрос на главное сырье для артиллерийских снарядов, а именно на тротиловое взрывчатое вещество, во всем мире вырос в несколько раз. Он останется на высоком уровне и в будущем", – сказал глава Минобороны страны.

В финансировании проекта участвуют союзные государства, завод построит финский производитель взрывчатки Forcit. Значительная часть продукции завода будет предназначаться на экспорт.

Тротил используется преимущественно в снарядах для артиллерии и минометов.

30 декабря 2024 года немецкий гигант оборонной промышленности Rheinmetall и две литовские государственные компании, предприятие энергетической группы Epso-G Epso-G Invest и оружейный завод в Гирайте, подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать проект завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

16 января писали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур представил на рассмотрение правительства предложение о создании военного завода боевых взрывчатых веществ.