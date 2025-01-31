Молдова у суботу надасть Придністров’ю 3 млн кубів газу
Новини — П'ятниця, 31 січня 2025, 21:12 —
Молдова 1 лютого поставить невизнаному Придністров’ю 3 млн кубометрів газу, угоду щодо яких підписали раніше цього тижня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters, цитуючи очільника компанії Moldovagaz Вадима Чебана.
За словами Чебана, Придністров’я отримає 3 млн кубометрів газу, угоду щодо яких підписали раніше цього тижня, у суботу 1 лютого.
Постачання має початися вранці. "Згідно з контрактом між "Молдовагазом" і "Тираспольтрансгазом", ці обсяги газу надаються як позика, що має бути повернута до 1 березня 2025 року", – зазначив Чебан.
Водночас лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський вийшов з роз'ясненнями, що це "технічна" допомога і вона не буде відчутною для мешканців регіону.
"Нащо ми беремо цей газ у борг? Для створення тиску у газовій трубі, що необхідно для повноцінного запуску системи за очікуваного далі постачання природного газу з Європи чи від інших посередників за сприяння Росії. Для постачання теплоенергії у будинки споживачів цей газ технічно не призначений", – цитує Красносельського ТСВ Приднестровье.
Він продовжив звинувачення на адресу Кишинева, що нібито через провину Молдови затримується надходження газу, який забезпечить допомога від ЄС та закликав президентку Єврокомісії "особисто втрутитись у ситуацію і вплинути на посадовців Молдови, що перешкоджають реалізації європейського гуманітарного проєкту".
Раніше 31 січня прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про остаточну домовленість з Євросоюзом стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.
Також ці кошти передбачені на закупівлю електроенергії для правобережжя та більш як половина всієї суми – як бюджетна підтримка.
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